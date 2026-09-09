Albert Guðmundsson, attaccante della Lazio, suona la carica in vista del match contro il Milan: le sue parole e la protesta dei tifosi biancocelesti
L'interista La Russa punge ancora il Milan: "Era rigore per la Lazio. Fossi stato Lotito ..."
Uno dei colpi di coda del calciomercato estivo della Lazio è stato l'acquisto di Albert Guðmundsson, prelevato a poche ore dal gong in prestito gratuito dalla Fiorentina con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Nella sua prima apparizione in maglia biancoceleste, il trequartista islandese è stato subito decisivo: gol vittoria all'88' contro l'Udinese per portare momentaneamente in testa la squadra guidata da Gennaro Gattuso. Al termine del match disputato al 'Bluenergy Stadium' di Udine, il classe 1997 ha risposto ad una domanda sul prossimo impegno contro il Milan.
Lazio, le parole di Guðmundsson in vista del MilanDopo aver espresso la propria felicità per la rete realizzata e per la vittoria della squadra, Guðmundsson ha caricato l'ambiente in vista del match contro il Milan. I rossoneri di Ruben Amorim e i biancocelesti di Gennaro Gattuso si affronteranno sabato 12 aprile alle ore 18:00 nella cornice dello 'Stadio Olimpico' di Roma.
"Sono molto felice per il gol e per la prestazione di tutta la squadra. Partita tosta, ma abbiamo reagito e portato a casa una vittoria importante. Queste vittorie portano entusiasmo, adesso pensiamo gara dopo gara: quella con il Milan sarà un test molto bello e importante".
La situazione all'OlimpicoDurante il match contro il Milan, la Lazio non potrà contare sul pieno sostegno dei propri tifosi. Il popolo biancoceleste è ancora in protesta contro la gestione del proprietario Claudio Lotito, come dimostrano gli appena 4500 abbonamenti sottoscritti dai sostenitori. Nelle stagioni precedenti, il club capitolino aveva sempre raggiunto almeno quota 29 mila abbonati, scrive 'Calcio e Finanza'.
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