L'interista La Russa punge ancora il Milan: "Era rigore per la Lazio. Fossi stato Lotito ..."

Uno dei colpi di coda del calciomercato estivo della Lazio è stato l'acquisto di Albert Guðmundsson, prelevato a poche ore dal gong in prestito gratuito dalla Fiorentina con diritto di riscatto fissato a 11 milioni di euro. Nella sua prima apparizione in maglia biancoceleste, il trequartista islandese è stato subito decisivo: gol vittoria all'88' contro l'Udinese per portare momentaneamente in testa la squadra guidata da Gennaro Gattuso. Al termine del match disputato al 'Bluenergy Stadium' di Udine, il classe 1997 ha risposto ad una domanda sul prossimo impegno contro il Milan.

Lazio, le parole di Guðmundsson in vista del Milan

"Sono molto felice per il gol e per la prestazione di tutta la squadra. Partita tosta, ma abbiamo reagito e portato a casa una vittoria importante. Queste vittorie portano entusiasmo, adesso pensiamo gara dopo gara: quella con il Milan sarà un test molto bello e importante".

La situazione all'Olimpico

Dopo aver espresso la propria felicità per la rete realizzata e per la vittoria della squadra,ha caricato l'ambiente in vista del match contro il. I rossoneri di Ruben Amorim e i biancocelesti di Gennaro Gattuso si affronterannonella cornice dello 'Stadio Olimpico' di Roma.Durante il match contro il, lanon potrà contare sul pieno sostegno dei propri tifosi. Il popolo biancoceleste è ancora income dimostrano glisottoscritti dai sostenitori. Nelle stagioni precedenti, il club capitolino aveva sempre raggiunto almeno quota 29 mila abbonati, scrive 'Calcio e Finanza'.