Ventura: “Milan, l’eliminazione in Champions un macigno. La situazione…”

"È più delicata la situazione psicologica per il Milan". Così Giampiero Ventura, ex allenatore granata, ha parlato di Torino-Milan e non solo. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport': "L’eliminazione dalla Champions è un macigno e in campionato sono attesi da tre impegni severi in 8 giorni, Toro, Bologna e Lazio, con l’ulteriore carico di non poterne bucare altrimenti la corsa al quarto posto si farebbe proibitiva".