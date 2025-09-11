Valentini: “Italia? Si è già vista la mano di Gattuso. Ha avuto coraggio a…”

“Al di là della singolarità e dell’oggettiva spettacolarità della partita con Israele, molte cose non vanno ancora bene. Pareggiare sarebbe stato un disastro e in particolare non va bene la difesa e non vanno bene gli atteggiamenti di alcuni giocatori. Gattuso è stato molto onesto e realista nelle dichiarazioni post gara, assumendosi alcune responsabilità ma ammettendo anche che dovrà mettere mano proprio alla retroguardia. Il fatto è che alcuni giocatori rendono meno rispetto a quanto fanno con i rispettivi club; mi riferisco in particolare a Bastoni e Di Lorenzo. Probabilmente ci sarà una rivisitazione degli schemi difensivi e verranno prese in considerazione anche altre scelte per le convocazioni. Sono dunque problemi di Gattuso, ma sono problemi anche del collettivo della squadra. In ogni caso in queste prime gare si è vista la mano di Gattuso su una squadra che in passato era apparsa piuttosto molle ed indecisa".