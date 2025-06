Valcareggi: “Pioli torna per la città, non per la società. Un po’ di spirito fiorentino!”

Furio Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio rilasciando un'intervista dove ha commentato alcuni dei temi più caldi in casa Fiorentina , a partire dal probabile ritorno di Stefano Pioli, ex Milan, sulla panchina della Viola. Ecco, di seguito, le sue parole:

Su Pioli:"La sua esperienza e il suo spessore lo rendono la scelta ideale per questo momento. Tuttavia, è bene chiarire che non è stato il progetto tecnico della Fiorentina a convincerlo ma piuttosto l’amore per la città. Pioli è profondamente legato a Firenze, desidera viverci e ha deciso di tornare proprio per questo, nonostante il clima societario piuttosto confuso. Finalmente, un po’ di spirito fiorentino torna a farsi sentire nella nostra squadra".