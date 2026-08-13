Il conto alla rovescia verso l'inizio ufficiale della stagione entra nel vivo e in casa Manchester United sale la febbre per l'ultimo impegno del pre campionato. Sabato 15 agosto diavoli rossi incroceranno il Milan in un classico calcio europeo che promette scintille. A fare il punto della situazione al termine della sfida amichevole contro il Leeds è stato il tecnico Michael Carrick.

Milan, senti Carrick: "Troveremo il giusto equilibrio"

«Finiremo in bellezza questa estate. Rashford, Martinez e Mainoo sono tornati solo un paio di giorni fa, quindi non sono ancora del tutto pronti, ma possiamo averli a disposizione per il fine settimana. Ci riposeremo tutti, ci alleneremo venerdì e ci prepareremo per la partita di sabato contro il Milan. Anche in questo caso, troveremo il giusto equilibrio di minuti».

La notizia che attira i tifosi del Manchester United però riguarda l'infermeria. Carrick, infatti, confida di poter contare su tre pilastri della rosa appena rientrati da rispettivi impegni: stiamo parlando di Rashford, Lisandro Martinez e Kobe Mainoo.

Un recupero importante che permetterà a Carrick di testare l'undici titolare quasi al completo. Sabato contro il Milan non sarà una semplice amichevole, per lo United sarà un banco di prova vero e definitivo.