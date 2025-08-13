Alla vigilia dell'amichevole tra Borussia Dortmund e Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor ha affrontato in conferenza stampa i temi caldi del momento. Riguardo alla folta rosa a sua disposizione, Tudor ha ribadito che la gestione degli esuberi procede senza intoppi: "Si comportano tutti bene, è stata una scelta fatta in modo diverso dall'anno scorso. Siamo un po' tanti, ma abbiamo organizzato il lavoro per tutti. Vedremo cosa succederà fino al 31, quando il mercato è ancora aperto".
Tudor su Vlahovic: "Lavora bene, è professionale". Milan alla finestra
Alla vigilia dell'amichevole tra Borussia Dortmund e Juventus, il tecnico bianconero Igor Tudor ha parlato di Vlahovic, accostato al Milan
L'allenatore ha poi risposto alle domande su Dusan Vlahovic, il cui nome è al centro di numerose voci di mercato che lo vedrebbero nel mirino del Milan di Allegri. Tudor ha glissato, elogiando l'impegno del serbo: "Io parlo con tutti, Dusan sta lavorando bene, come gli altri, molto professionale, niente altro".
