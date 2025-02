Trevisani sul VAR: “Serve chiarezza, così è un manicomio”

Quindi: primo problema, secondo problema, capire di calcio, terzo problema le auto-giustificazioni, le auto-assoluzioni che sta diventando una roba, non per Open VAR, ma proprio il sistema AIA che sta diventando in assoluto una sorta di barzelletta. E non si può fare in questa maniera qua, proprio per il bene del calcio.

Però io non credo che aumentare il VAR, farlo diventare 5 VAR a tempo, sia un miglioramento per il calcio. Io dico: troviamo una formula per farlo funzionare. L'errore che ci dimostra chiaramente questo weekend è: la palla di Bastoni è fuori di mezzo metro, e al VAR lo vedono, e non possono intervenire. Colombo è in fuorigioco, tutti lo vedono, e non si può intervenire. Lì non si può intervenire, ed in situazioni dove si dovrebbe si interviene, a differenza di quanto invece succede in casi contrari. Così è un manicomio".