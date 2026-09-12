L'ottima partenza della Roma, che ha conquistato nove punti nelle prime tre giornate di campionato, sta suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. Intervenuto dalla tappa romana del 'World Legends Padel Tour', lo storico capitano giallorosso Francesco Totti si è espresso sul reale valore della squadra guidata da Gian Piero Gasperini, confrontandola con Milan, Inter e Juventus.

Roma, le parole di Totti e il confronto con il Milan

"Per vincere lo scudetto serve continuità. La Roma ha allungato la rosa rispetto alla passata stagione. Hanno fatto una scelta precisa: direttore e allenatore hanno preso giocatori per fare un grande campionato. Se sono davanti a Milan e Juve? Per come sono partiti direi di sì. L'Inter resta la squadra da battere ed è davvero dura da superare, ma con questa Roma non mi precludo niente".

Il valore rosa delle "Big 7"

Inter: 730 milioni Juventus: 619 milioni Como: 535 milioni Roma: 484 milioni Milan: 474 milioni Atalanta: 436 milioni Napoli: 432 milioni

La classifica del monte ingaggi

Inter: 145,82 milioni di euro Juventus: 145,52 milioni di euro Napoli: 109,72 milioni di euro Milan: 103,14 milioni di euro Roma: 92,70 milioni di euro Atalanta: 73,77 milioni di euro Lazio: 69,87 milioni di euro Bologna: 65,00 milioni di euro Como: 62,45 milioni di euro Fiorentina: 60,87 milioni di euro

Queste le dichiarazioni diriportate dal 'Corriere dello Sport':Per contestualizzare le parole di, ecco la classifica delle(dati Transfermarkt):Il valore rosa non basta a stabilire il livello di una squadra, perché dipende da fattori come età e lunghezza del contratto. Ecco, dunque,(dati Calcio e Finanza):