Francesco Totti, storico capitano della Roma, traccia la sua griglia di partenza nella corsa scudetto: la posizione dei giallorossi rispetto a Milan e Juve
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L'ottima partenza della Roma, che ha conquistato nove punti nelle prime tre giornate di campionato, sta suscitando grande entusiasmo tra i tifosi. Intervenuto dalla tappa romana del 'World Legends Padel Tour', lo storico capitano giallorosso Francesco Totti si è espresso sul reale valore della squadra guidata da Gian Piero Gasperini, confrontandola con Milan, Inter e Juventus.
Roma, le parole di Totti e il confronto con il MilanQueste le dichiarazioni di Totti riportate dal 'Corriere dello Sport':
"Per vincere lo scudetto serve continuità. La Roma ha allungato la rosa rispetto alla passata stagione. Hanno fatto una scelta precisa: direttore e allenatore hanno preso giocatori per fare un grande campionato. Se sono davanti a Milan e Juve? Per come sono partiti direi di sì. L'Inter resta la squadra da battere ed è davvero dura da superare, ma con questa Roma non mi precludo niente".
Il valore rosa delle "Big 7"Per contestualizzare le parole di Totti, ecco la classifica delle sette squadre di Serie A con il valore rosa più alto (dati Transfermarkt):
- Inter: 730 milioni
- Juventus: 619 milioni
- Como: 535 milioni
- Roma: 484 milioni
- Milan: 474 milioni
- Atalanta: 436 milioni
- Napoli: 432 milioni
La classifica del monte ingaggiIl valore rosa non basta a stabilire il livello di una squadra, perché dipende da fattori come età e lunghezza del contratto. Ecco, dunque, la classifica in ordine per monte ingaggi complessivo (dati Calcio e Finanza):
- Inter: 145,82 milioni di euro
- Juventus: 145,52 milioni di euro
- Napoli: 109,72 milioni di euro
- Milan: 103,14 milioni di euro
- Roma: 92,70 milioni di euro
- Atalanta: 73,77 milioni di euro
- Lazio: 69,87 milioni di euro
- Bologna: 65,00 milioni di euro
- Como: 62,45 milioni di euro
- Fiorentina: 60,87 milioni di euro
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