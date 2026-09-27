In occasione dei suoi 50 anni, l'ex calciatore e bandiera della Roma Francesco Totti si è concesso ad una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, dove ha ripercorso le tappe di una carriera leggendaria regalando alcuni retroscena di mercato incredibili.

Milan, la rivelazione di Totti

"Se avessi lasciato la Roma, sarei voluto andare al Milan. Anche perché da bambino simpatizzavo per loro. Gli anni di Sacchi e degli olandesi mi hanno affascinato: era una squadra che vinceva tutto ed era bellissima da vedere".

L'ex numero 10 e simbolo del giallorossi ha voluto riavvolgere il nastro dei ricordi rivelando quale sarebbe stata la sua unica vera destinazione se la sua storia con la Roma si fosse interrotta molto prima del tempo. Nessuna squadra estera, ma un amore verso una big italiana: il Milan

Una confessione davvero spiazzante quella dell'ex bomber della Nazionale. Nella mente di tutti i tifosi arriva l'immagine di un Totti ragazzino stregato dal gioco di Arrigo Sacchi e dalle prestazioni di giganti come Van Basten, Gullit e Rijkaard, magico trio degli olandesi. Una passione che, però, non lo ha mai fatto tornare indietro dalle use idee: proseguire con la Roma, evitando di vincere 'trofei facili' diventando così una vera e propria bandiera.