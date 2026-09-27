Costacurta: "Contro il Benfica avrei potuto giocare anch’io. Contro il Lecce la luce". E due singoli ...

Milan-Lecce 3-0, i tifosi sui social: "Moreira come Theo Hernández" e 'Siamo da Scudetto"

L'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta è stato protagonista di un'intervista al sito milano.corriere.it parlando anche di cosa ne pensa del Milan attuale.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La critica di Costacurta sul ko in Europa League contro il Benfica

"Contro il Benfica mi ero preoccupato perché non capiva come mettere in difficoltà gli avversari e non cercava la profondità. Avrei potuto giocare anch’io a sessant’anni visto che i difensori non sono mai stati costretti a scattare, i portoghesi hanno giocato con la pipa in bocca".

Ecco le sue parole sulla falsa partenza continentale:

Effettivamente il Milan in Europa League è partito male: 2-0 subito in casa dai portoghesi con la squadra di Amorim che non è stata praticamente mai pericolosa in fase offensiva e ha concesso due gol troppo facili per quel contesto.

La reazione contro il Lecce e la gestione di Amorim

"Contro il Lecce ho visto un Milan diverso da quello degli ultimi anni, propositivo, promette bene. Credo che sia un po’ presto per giudicare, ma la squadra ha inviato messaggi nella direzione giusta, penso che voglia riconquistare San Siro: la verticalità nel gioco, il tentativo di aiuto reciproco e di essere squadra, cioè tutti o nessuno. Messaggi che ho notato a sprazzi, ma in fondo vedo la luce".

La squadra di Amorim si è ripresa subito contro il Lecce, come sottolineato dallo stesso Costacurta:

Serve ancora tempo per Amorim: il progetto è nuovo e lungo, visto che c'è stata una svolta tattica importante rispetto allo scorso anno con Allegri. Con Pulisic sulla trequarti e i calciatori più liberi di muoversi, il Milan contro il Lecce ha convinto creando molto e concedendo praticamente zero.

I giudizi sui singoli: le stroncature di Estupiñán e Loftus-Cheek

"Estupiñán se fa quegli errori lì, tipo sul gol di Cancellieri contro la Lazio, non può partire titolare, prima dovrebbe fare un corso per marcare in area; Loftus-Cheek ha potenzialità enormi, ma può fare meglio. Naturalmente mi riferisco al presente, finché non si riprendono è meglio che rimangano in panchina".

L'ex difensore rossonero ha parlato anche di alcuni singoli ed è stato molto severo:

Parere condivisibile quello di Costacurta: Moreira a sinistra e Pulisic sulla trequarti fanno una differenza troppo importante per il Milan rispetto ai calciatori citati dall'ex difensore rossonero. Sia Estupiñán sia Loftus-Cheek hanno iniziato la stagione con qualche errore, anche se il terzino ecuadoriano ha giocato una buona sfida contro il Lecce.

Costacurta ha parlato anche di Amorim:

"I primi due mesi sono difficili, ricordo che anche Sacchi all’inizio rischiò l’esonero, è giusto dargli tempo".

Il commovente ricordo del Capitano Franco Baresi

"Era silenzioso verso l’esterno, ma aveva una gran voglia di condividere le sue conoscenze con tutti noi, ci ha lasciato un’immensa eredità: l’etica del lavoro, la disciplina per diventare squadra, l’eleganza verso l’avversario, l’attitudine a non protestare sfacciatamente, un grande".

E poi ha chiuso con un ricordo del suo ex capitano