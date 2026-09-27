Costacurta di nuovo al Milan? "Mai chiuso la porta, ma ...". Un dubbio e le necessità del Diavolo

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, è stato intervistato da 'Sportitalia' a margine del raduno di Operazione Nostalgia. Si è parlato spesso e se ne parlerà ancora del possibile innesto di nuove figure nella dirigenza rossonera, tra cui magari calciatori che in passato hanno avuto un impatto storico importante con il Diavolo.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Le dichiarazioni di Costacurta sul ritorno al Milan

"Servono idee chiare, non credo ci sia più spazio per alcuni di noi. È chiaro che io non ho mai chiuso la porta. A 55 anni sono andato a fare il commissario della Federazione, dimostra che mi tengo aperto a qualsiasi cosa, ma non credo avverrà. Sinceramente io non lo cerco e non credo che loro cercheranno me".

Costacurta ha risposto proprio a questa possibile evenienza:

È un argomento ancora molto caldo per il Milan: si parla di un ingresso di un possibile capo del calcio, magari prima del mercato di gennaio.

Il profilo di Markus Krösche e le intenzioni di Gerry Cardinale

Il nome di Markus Krösche dell'Eintracht Francoforte resta sempre possibile per il Diavolo: il dirigente era stato a un passo dall'unirsi al Milan tra maggio e giugno. Colpo poi saltato conche ha deciso di prendere in mano in prima persona il nuovo progetto.

A Ruben Amorim potrebbe servire una nuova figura per lavorare al suo fianco, sia a Milanello sia sul mercato. Vedremo quali saranno le decisioni di Cardinale, che probabilmente cercherà un uomo con le sue stesse idee e non un profilo al quale delegare tutto: il numero uno di RedBird vuole restare al centro del Milan.

Milanismo nel nuovo organigramma: l'analisi

Difficile credere che il Diavolo possa pensare a una figura come Costacurta da inserire nell'organigramma: i rossoneri sembrano più interessati a profili esteri. Certo un po' di sano Milanismo in questo nuovo progetto non farebbe male, magari trovando una figura che possa fare da tramite tra campo, squadra, tifosi, allenatori e dirigenza.

Costacurta conosce benissimo Milanello, l'ambiente e le dinamiche rossonere. Nel mercato, poi, mai dire mai.