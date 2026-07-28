L'attaccante del Torino Giovanni Simeone parla di Ignazio Abate, ex Milan e nuovo tecnico del club granata
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La prima sfida di campionato vedrà il Milan affrontare uno storico ex: Ignazio Abate. L'ex terzino rossonero guiderà il Torino nella prossima stagione di Serie A e proverà a mettere in difficoltà Ruben Amorim il prossimo 23 agosto. L'attaccante granata Giovanni Simeone ha parlato del proprio allenatore nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'.
Il legame tra Abate e il MilanLa storia d'amore tra Ignazio Abate e il Milan parte da molto lontano. Cresciuto nel vivaio rossonero, l'ex terzino debutta in prima squadra nel 2003 in Coppa Italia. Prima di stabilirsi a Milano, Abate gioca in prestito a Napoli, Piacenza, Modena, Empoli e Torino. Al Milan colleziona 306 partite, vincendo uno Scudetto e due Supercoppe.
La carriera da allenatoreIl lavoro da allenatore è iniziato nel 2021 a Milanello, dove ha guidato l'Under 15 fino alla finale scudetto per poi passare alla Primavera, con cui ha raggiunto una semifinale e una finale di Youth League. Chiusa l'esperienza milanista per via delle scelte di Zlatan Ibrahimovic legate alla nascita del Milan Futuro, Abate ha allenato la Ternana in Serie C nella stagione 2024-2025, ma è stato esonerato mentre si trovava al secondo posto in classifica. Nell'ultima stagione in Serie B ha condotto la Juve Stabia fino ai playoff, uscendo in semifinale contro il Monza.
Torino, le parole di Simeone su AbateNel corso dell'intervista, Simeone ha elogiato Abate per la nuova energia portata allo spogliatoio.
"È arrivato Ignazio Abate insieme a nuove persone nello staff. Tutti loro hanno portato una nuova energia. Avevamo davvero bisogno di questo: facce nuove con la voglia di vincere e di costruire un nuovo corso."
Le idee tattiche di AbateL'attaccante argentino ha anche dichiarato di apprezzare particolarmente le idee di calcio del nuovo tecnico.
"Mi sta piacendo davvero molto giocare con il suo sistema di gioco. Vuole sempre fare la partita e propone un calcio propositivo. Coinvolge tantissimo i centrocampisti e punta a costruire l'azione fin dalla difesa. Ci sono ancora diversi aspetti da sistemare, ma le sue idee e i suoi principi sono davvero ottimi. Per noi l'importante è assimilare tutto nel minor tempo possibile."
I paragoni illustri con Pioli e ConteSimeone ha paragonato Abate a Stefano Pioli e Antonio Conte, motivando poi le sue opinioni.
"Abate pretende grandissima intensità ed è fissato con la cura di ogni singolo dettaglio. Da questo punto di vista mi ricorda un po' Antonio Conte. Per come imposta le uscite e il lavoro sul campo rivedo invece qualcosa di Stefano Pioli. Ma ha comunque la sua identità e un suo stile preciso."
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