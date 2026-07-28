La prima sfida di campionato vedrà il Milan affrontare uno storico ex: Ignazio Abate. L'ex terzino rossonero guiderà il Torino nella prossima stagione di Serie A e proverà a mettere in difficoltà Ruben Amorim il prossimo 23 agosto. L'attaccante granata Giovanni Simeone ha parlato del proprio allenatore nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'.

Il legame tra Abate e il Milan

La carriera da allenatore

Torino, le parole di Simeone su Abate

"È arrivato Ignazio Abate insieme a nuove persone nello staff. Tutti loro hanno portato una nuova energia. Avevamo davvero bisogno di questo: facce nuove con la voglia di vincere e di costruire un nuovo corso."

Le idee tattiche di Abate

"Mi sta piacendo davvero molto giocare con il suo sistema di gioco. Vuole sempre fare la partita e propone un calcio propositivo. Coinvolge tantissimo i centrocampisti e punta a costruire l'azione fin dalla difesa. Ci sono ancora diversi aspetti da sistemare, ma le sue idee e i suoi principi sono davvero ottimi. Per noi l'importante è assimilare tutto nel minor tempo possibile."

I paragoni illustri con Pioli e Conte

"Abate pretende grandissima intensità ed è fissato con la cura di ogni singolo dettaglio. Da questo punto di vista mi ricorda un po' Antonio Conte. Per come imposta le uscite e il lavoro sul campo rivedo invece qualcosa di Stefano Pioli. Ma ha comunque la sua identità e un suo stile preciso."

La storia d'amore tra Ignazioe ilparte da molto lontano. Cresciuto nel vivaio rossonero, l'ex terzino debutta in prima squadra nel 2003 in Coppa Italia. Prima di stabilirsi a Milano, Abate gioca in prestito a Napoli, Piacenza, Modena, Empoli e Torino. Al Milan colleziona, vincendo uno Scudetto e due Supercoppe.Il lavoro da allenatore è iniziato nel 2021 a Milanello, dove ha guidatofino alla finale scudetto per poi passare alla, con cui ha raggiunto una semifinale e una finale di Youth League. Chiusa l'esperienza milanista per via delle scelte dilegate alla nascita delha allenato lain Serie C nella stagione 2024-2025, ma è stato esonerato mentre si trovava al secondo posto in classifica. Nell'ultima stagione in Serie B ha condotto lafino ai playoff, uscendo in semifinale contro ilNel corso dell'intervista,ha elogiatoper la nuova energia portata allo spogliatoio.L'attaccante argentino ha anche dichiarato di apprezzare particolarmentedel nuovo tecnico.ha paragonato, motivando poi le sue opinioni.