Torino-Milan, Graziani: “I rossoneri fanno poco. Possono vincere solo se …”

Francesco 'Ciccio' Graziani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan contro il Torino

Francesco 'Ciccio' Graziani , ex calciatore ed attualmente opinionista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni negli studi di 'Mediaset', nel consueto appuntamento con 'Sport Mediaset XXL' della domenica, soffermandosi in particolare su Torino - Milan , terminata 2-1 a favore dei granata grazie all'autorete di Malick Thiaw e al gol di Gvidas Gineitis , intervallate dal gol di Tijjani Reijnders .

A suo dire per i rossoneri adesso si fa dura al corsa alla Champions League, anche perché la prossima partita è uno scontro diretto contro il Bologna. Non solo, perché poi sottolinea come il Milan giochi sulle qualità dei singoli e possa risolvere le partite solamente con una giocata di un calciatore specifico e mai con azioni di squadra. Ecco, dunque, le sue parole.