Sulla cessione e un possibile ritorno

"Non esiste più il calcio delle bandiere? È difficile, non puoi decidere da solo. È un mondo con tanti soldi, per i calciatori e per i club. Quando dici no, deve esserci anche quello del club. Nelle trattative è difficile che ci siano due no o due sì: c’è sempre un sì e un no. Nelle grandi squadre, con tanti soldi in ballo, la bandiera diventa un’utopia. Con il mio trasferimento da una parte ho tolto e dall’altra ho dato, aiutando il Milan a tenere il bilancio in attivo. Non ho rimorsi. L’idea di tornare al Milan un giorno c’è, ma non è il pensiero quando mi sveglio al mattino". LEGGI ANCHE: Panchina Milan, Ancelotti verso il ritorno? Avrebbe un ruolo clamoroso!>>>