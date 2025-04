Tonali: “Il primo anno al Milan è stato difficile, mi sentivo stravolto”

Ex Milan, Tonali rivela: "All'inizio avevo difficoltà. Ero stravolto". Ecco perché

Sulle difficoltà del primo anno in campo: "Ma la gente non pretendeva le stesse cose che a Brescia. Ho iniziato in modo normale nelle prime partite, niente di che. Poi ho avuto il periodo in mezzo, che è stato quello di maggiore difficoltà per le tante partite, a cui non ero abituato. Noi giocavamo una volta a settimana a Brescia, e mi sono ritrovato a fare i preliminari di Europa League, Europa League, Coppa Italia, Serie A. Ero stravolto, quindi l'ho subita molto. Delle volte, in quella stagione, preferivo non giocare, quindi questo ti fa capire in che momento ero. Se oggi non gioco una partita, la mia ragazza lo sa, è un delirio!".