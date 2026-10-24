Tonali: "Il Milan per sempre la squadra del mio cuore. Questo sentimento non cambierà mai"

"Il sentimento non cambierà mai". Sandro Tonali giura amore eterno al Milan e svela i segreti del suo nuovo inizio in Premier League con De Zerbi
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Sandro Tonali resta uno dei calciatori più amati dai tifosi del Milan negli anni recenti. Nonostante i pochi anni vestiti con la maglia rossonera ha lasciato un ricordo bellissimo con prestazioni assolute. Tutti ricordano il suo gol contro la Lazio, decisivo per l'ultimo Scudetto vinto dal Milan. Grinta, qualità e corsa, Tonali sembrava poter diventare un pilastro del Milan del futuro.
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Il legame eterno con il Milan: le parole d'amore di Sandro TonaliNell'intervista concessa a 'Sky Sport' l'ex rossonero ha parlato di nuovo del suo legame indissolubile con la maglia del Milan:
"Il Milan resterà sempre la mia squadra del cuore, indipendentemente da quanto tempo passerà. Anche tra vent'anni continuerò a seguirlo ogni volta che gli impegni me lo permetteranno, perché questo sentimento non cambierà mai".
Ricordiamo i suoi numeri storici collezionati durante l'esperienza con la maglia del Diavolo: 130 presenze complessive condite da 7 gol e 13 assist.
La nuova avventura al Tottenham con Roberto De ZerbiTonali ha parlato anche dell'inizio della sua avventura con la maglia del Tottenham, guidato in panchina da un altro ex rossonero, ovvero Roberto De Zerbi. Ecco le parole del mediano italiano:
"Lunedì è stata un po’ una chiusura di questa prima parte di stagione. È una crescita continua, non dobbiamo guardare il nostro inizio ma dobbiamo prendere le cose positive. Le prestazioni sono state ottime, tutti vogliono bene al mister che soffre più di chiunque qui al Tottenham. Sappiamo di dover dare tanto a lui perché non abbiamo fatto ancora niente. Dalla settimana scorsa siamo stati molto più gruppo, non bisogna fermarsi. Adesso andremo fuori casa affrontando una partita tosta, bisogna essere positivi e proporre il nostro calcio".
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