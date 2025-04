Tonali: “Dopo la Champions, ho capito che dovevo fare di più”

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle, ha parlato in esclusiva a 'Cronache di Spogliatoio'. Le sue dichiarazioni

Sandro Tonali , centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana , punto di forza del Milan per tre stagioni, dal 2020 al 2023 , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Cronache di Spogliatoio'. Qui di seguito vi riportiamo l'anteprima della versione integrale, che uscirà nelle prossime ore. Ecco, dunque, le dichiarazioni dell'ex numero 8 rossonero.

Sulla consapevolezza tra prima e seconda stagione al Milan: "A fine stagione ci siamo qualificati in Champions e ho detto: “Basta, adesso devo giocare”, perché avevo fatto 37 partite, ma mai nessuna che ti faceva dire “Caz*o, che partita che ha fatto Tonali!”. Dal secondo anno è cambiato un po' tutto. Sono andato in vacanza, ho fatto una vacanza un po' particolare perché non sapevamo ancora se il Milan mi avrebbe riscattato o meno. Sono rimasto a Brescia, sul lago, trascorrendo ogni giorno a guardare il telefono per 20 giorni, c’era quell'aria pesante".