Allenatore Milan, Paratici al lavoro! Tre profili in pole position

Il Milan lavora già per il futuro? Oggi potrebbe essere una giornata molto importante. Secondo le ultime notizie di calciomercato, i rossoneri sarebbero vicino a un accordo con Fabio Paratici per il ruolo di direttore sportivo. Un passaggio fondamentale per il Diavolo. Quando ci sarà la scelta definitiva, si passerà al nuovo allenatore con un profilo che potrebbe essere già chiaro. Ecco tre possibili candidati per guidare il Milan dalla prossima stagione.

Allenatore Milan, Paratici ha le idee chiare: il candidato forte e non solo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Fabio Paratici starebbe già lavorando per il nuovo allenatore del Milan. Tre idee nella testa di quello che potrebbe essere il nuovo ds del Milan. La recente cena con Max Allegri, si legge, sarebbe servita per sistemare qualcosa che era rimasto in sospeso. L'ex Juventus sarebbe uno dei candidati. Il suo profilo piacerebbe molto anche a Giorgio Furlani. In lista ci sarebbe anche Antonio Conte, probabilmente il candidato forte di Fabio Paratici: difficile, ma pista che starebbe in piedi. E De Zerbi? L'allenatore del Marsiglia sarebbe in quanto, ma al momento sarebbe solo un outsider. Vedremo quali saranno le decisioni del Milan per il futuro. LEGGI ANCHE: Allenatore Milan, Paratici e De Zerbi: primo contatti! La rivelazione di Criscitiello>>>