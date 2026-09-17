Tiago Gabriel, difensore del Lecce, intervistato in vista del match contro il Milan: tutti i retroscena sul mancato passaggio in rossonero dell'estate
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Intervistato sul canale Youtube del club salentino, Tiago Gabriel ha parlato in vista del match contro il Milan, valido per la 5ª giornata di Serie A che si giocherà a San Siro domenica 20 settembre alle ore 20:45. Il difensore del Lecce ha analizzato i punti di forza dei rossoneri, prima di svelare alcuni retroscena interessanti sulla sua permanenza in Puglia nonostante l'interesse del Diavolo in estate.
Lecce, Tiago Gabriel sulla sfida di San Siro contro il MilanIl difensore portoghese classe 2004 ha spiegato così il tipo di partita che si aspetta tra Milan e Lecce:
"Ci aspetta una trasferta durissima a Milano. Il Milan ha fatto acquisti importanti in questa sessione di mercato e ha allestito una rosa forte, quindi servirà il massimo della concentrazione. In questa settimana di lavoro dobbiamo curare ogni minimo dettaglio per farci trovare pronti e scendere in campo con l'atteggiamento corretto".
La scelta di rimanere a LecceIl nome accostato con più forza al Milan negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato è stato proprio quello di Tiago Gabriel. I rossoneri, però, non si sono mai avvicinati ai 30 milioni chiesti dal Lecce: le tempistiche per chiudere l'operazione e qualche dubbio di Ruben Amorim hanno fatto saltare il trasferimento del classe 2004 a Milano. A fare chiarezza su alcune dinamiche ci ha pensato lo stesso calciatore:
"Essere ancora qui è un motivo di grande gioia sia per me che per i miei cari. Quando la finestra di mercato è aperta è inutile farsi distrarre da certe dinamiche, anche perché non sono aspetti che dipendono del tutto da noi calciatori. Ho mantenuto la testa solo sul Lecce, sul lavoro quotidiano e sul campo. Sognavo di restare e oggi siamo tutti felicissimi di questo percorso".
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