Thiaw saluta il Milan e vola a Newcastle: ” Questi tre anni sono stati un piacere”

Malick Thiaw AC Milan amichevole Liverpool-Milan 2-4
Malick Thiaw ha lasciato il Milan e l'Italia per iniziare la sua nuova avventura in Premier League: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Malick Thiaw ha lasciato il Milan e l'Italia per iniziare la sua nuova avventura in Premier League con il Newcastle. Il difensore tedesco, che non aveva partecipato all'amichevole contro il Chelsea, è stato visto all'aeroporto di Linate Prime, accompagnato dall'amico ed ex compagno Yacine Adli, prima di imbarcarsi per l'Inghilterra.

Thiaw: "Milan? Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona"

—  

Fermato dai microfoni di gianlucadimarzio.com, l'ormai ex rossonero ha rilasciato le sue ultime dichiarazioni da giocatore del Milan, confermando l'ufficialità del suo trasferimento:

Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio solo il meglio per tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff“.

