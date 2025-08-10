Thiaw saluta il Milan e vola a Newcastle: ” Questi tre anni sono stati un piacere”

“Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio solo il meglio per tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
Malick Thiaw ha lasciato il Milan e l'Italia per iniziare la sua nuova avventura in Premier League con il Newcastle. Il difensore tedesco, che non aveva partecipato all'amichevole contro il Chelsea, è stato visto all'aeroporto di Linate Prime, accompagnato dall'amico ed ex compagno Yacine Adli, prima di imbarcarsi per l'Inghilterra.
Fermato dai microfoni di gianlucadimarzio.com, l'ormai ex rossonero ha rilasciato le sue ultime dichiarazioni da giocatore del Milan, confermando l'ufficialità del suo trasferimento:
“Questi 3 anni sono stati un piacere. Ho imparato tanto. Sono cresciuto come calciatore ma soprattutto come persona. Voglio solo il meglio per tutte le persone con cui ho condiviso questo viaggio, i giocatori e lo staff“.
© RIPRODUZIONE RISERVATA