"E lo prendo come una soddisfazione personale perché ovviamente è stato molto bello vedere da dove viene, quando viene, dove è cresciuto e come si è sviluppato. È diventato molto amato dai tifosi e dal club e molto rispettato in un paese lontano".

Te Kloese: "L'offerta più concreta per Gimenez è stata del Milan"

Sulle altre offerte per Santiago Gimenez: "Formale per iscritto, no. C'erano molte squadre che lo seguivano. Molte squadre provenienti da campionati come Francia, Italia e anche Inghilterra . Il suo passaggio sarebbe avvenuto in una lega superiore, ma verso l'estate e senza che nulla sia ancora stato deciso. La cosa più concreta e più formale in questo caso è stata il Milan. E credo anche che questo sia ciò che ha convinto di più Santiago e la sua famiglia".