Tavolieri su Jashari: “Lui è pronto anche dal punto di vista psicologico”

“Lui è pronto anche dal punto di vista psicologico, non sente la pressione quando gioca. Un vero leader nel suo modo di pensare, nel suo comportamento sul campo. Fa giocare gli altri meglio perché ha già la personalità che Reijnders non aveva quando è arrivato. Jashari è un calciatore che ti può dare cose importanti fin da subito. Io lo vedo come la copia perfetta di Reijnders, nel modo di giocare. Però ha il fattore fisico in più, non si tira indietro. Può giocare un po’ più cattivo, meno pulito rispetto a Teijnders ma è capace da solo di tenere il ritmo del gioco e questo è importantissimo. Da quello che so c’era il dubbio da parte del Milan prima di andare sul giocatore riguardo all’esperienza in campo. Lui può essere la stella importante per spingere la squadra in avanti“.