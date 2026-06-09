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Tare: “Il Milan è più grande di tutti quanti. Mi sento un po’ in colpa” | VIDEO

Tare: 'Il Milan è più grande di tutti quanti. Mi sento un po' in colpa' | VIDEO
Ospite della cena di fine stagione del Milan Club Old Clan, l'ex direttore sportivo del Diavolo Igli Tare ha parlato del Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

L'avventura al Milan di Igli Tare è durata una sola stagione: arrivato nella primavera del 2025 come nuovo direttore sportivo del club, l'ex Lazio è stato esonerato dopo Milan-Cagliari insieme a Massimiliano Allegri e il resto dell'organigramma rossonero. Ospite della cena di fine stagione del Milan Club Old Clan, l'ex direttore sportivo del Diavolo ha parlato della sua avventura in rossonero. Ecco il video e le parole dal canale YouTube milancommunityTV.

Tare sulla stagione del Milan: "Mi sento in colpa"

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"Ho accettato questo invito con grande piacere e onore perché, quando sono arrivato l’anno scorso, il primo incontro l’ho fatto con voi e ho ricevuto subito quello che ho sempre amato: l’amore per questa maglia e questi colori. Mi sento un po’ colpa perché, all’ultima giornata, non ce l’abbiamo fatta a portare il Milan in Champions. Però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti. E anche se è stato per un anno, per me è stato un grande onore lavorare per questo club e sarete nel mio cuore ovunque sarò".

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Una stagione complessa

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L'addio di Igli Tare ha certificato la fine di un'altra stagione deludente per il Milan. L'esonero di massa, arrivato il 25 maggio 2026 dopo aver clamorosamente mancato la qualificazione in Champions League, ha tolto in un solo colpo non solo il dirigente e Massimiliano Allegri, ma anche Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Gerry Cardinale era stato chiaro e aveva parlato di 'fallimento' nel caso in cui il Diavolo non avesse raggiunto il quarto posto. E così ha fatto scattare la rivoluzione. Un cambio totale che non ha ancora una strada precisa, visto che siamo arrivato alla seconda settimana di giugno e il Milan si trova senza dirigenti e senza allenatore.

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