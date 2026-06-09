Tare: “Il Milan è più grande di tutti quanti. Mi sento un po’ in colpa” | VIDEO

Una stagione complessa

L'addio di Igli Tare ha certificato la fine di un'altra stagione deludente per il Milan. L'esonero di massa, arrivato il 25 maggio 2026 dopo aver clamorosamente mancato la qualificazione in Champions League, ha tolto in un solo colpo non solo il dirigente e Massimiliano Allegri, ma anche Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. Gerry Cardinale era stato chiaro e aveva parlato di 'fallimento' nel caso in cui il Diavolo non avesse raggiunto il quarto posto. E così ha fatto scattare la rivoluzione. Un cambio totale che non ha ancora una strada precisa, visto che siamo arrivato alla seconda settimana di giugno e il Milan si trova senza dirigenti e senza allenatore.