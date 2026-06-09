L'allenatore portoghese parla dei suoi traguardi con il Milan: "Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia, eliminando la Roma. E abbiamo eliminato l'Inter, che all'epoca era finalista di Champions League. Abbiamo vinto la Supercoppa, raggiunto la finale di Coppa Italia e conquistato i punti necessari per qualificarci in Europa". Conceição ha fatto anche mea culpa, dicendo chiaramente che, vista la storia del Milan, sarebbe servito fare di più: "Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità o dire che sia andato tutto estremamente bene. Non è così. Penso che la responsabilità sia stata di tutti noi; le cose non sono andate come avrebbero dovuto".