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“Esonerato, ma Allegri ha fatto meno punti di me”. Milan, Conceição non ci sta

Sérgio Conceição sul Milan: 'Si era creata una base interessante. Cambiamento che non è stato positivo'
Sérgio Conceição ha concesso un’intervista a TVI, CNN e Maisfutebol. L’ex allenatore del Milan ha detto la sua sul periodo in rossonero. Ecco gli estratti più significativi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Conceição non è ricordato come uno degli allenatori più importanti della storia recente dei rossoneri. L'ex tecnico del Diavolo era arrivato a Milanello a fine dicembre 2024, dopo il pareggio tra Milan e Roma in Serie A che era costato l'esonero a Paulo Fonseca. Due vittorie in rimonta sofferte contro Juventus e Inter con la vittoria della Supercoppa Italiana. Una partenza a razzo che non ha trovato poi continuità: fuori ai playoff di Champions League contro il Feyenoord, dopo avere perso contro la Dinamo Zagabria la possibilità dell'accesso diretto agli ottavi di finale. Finale di Coppa Italia persa contro il Bologna e fuori delle coppe europee avendo finito all'ottavo posto in campionato.

Conceição sull'esperienza in rossonero

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Sérgio Conceição ha concesso un’intervista a TVI, CNN e Maisfutebol. L’ex allenatore del Milan ha parlato anche del suo periodo in rossonero. Ecco alcuni degli estratti più interessanti.

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"Anche Allegri è stato esonerato ed è riuscito a ottenere meno punti di quanti ne avessimo conquistati noi".

L'allenatore portoghese parla dei suoi traguardi con il Milan: "Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia, eliminando la Roma. E abbiamo eliminato l'Inter, che all'epoca era finalista di Champions League. Abbiamo vinto la Supercoppa, raggiunto la finale di Coppa Italia e conquistato i punti necessari per qualificarci in Europa". Conceição ha fatto anche mea culpa, dicendo chiaramente che, vista la storia del Milan, sarebbe servito fare di più: "Non voglio sottrarmi alle mie responsabilità o dire che sia andato tutto estremamente bene. Non è così. Penso che la responsabilità sia stata di tutti noi; le cose non sono andate come avrebbero dovuto".

Scelta che non ha pagato? I suoi numeri con il Diavolo

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E infine parla della scelta fatta dalla società: "In quei sei mesi, credo sia stata creata una base interessante sulla quale dare continuità al progetto. Loro non l'hanno vista in questo modo e hanno ritenuto necessario cambiare, ma ora è stato confermato che quel cambiamento non è stato così positivo come pensavano".

I numeri di Sérgio Conceição con il Milan non sono proprio incredibili: 31 partite, 16 vittorie, 5 pareggi, 10 sconfitte. 50 gol fatti e 36 subiti con 53 punti conquistati (media di 1,71 a partita). Medie troppe basse per un club importante come il Milan.

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