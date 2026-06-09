Retroscena di mercato: Tare era in contatto con gli agenti di Gonçalo Inácio

I limiti senza la Champions League—
Il naufragio dei piani di mercato legati a profili di respiro internazionale come Gonçalo Inácio certifica comunque quanto sia stato pesante per il Milan non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il difensore dello Sporting Lisbona, da tempo nei radar delle big europee, poteva essere il profilo d'esperienza ideale per rinforzare del tutto la difesa rossonera: un investimento importante per un giocatore che ha già calcato palcoscenici internazionali. Ora, con l'azzeramento dell'area tecnica e un budget che rischia di essere più basso con l'Europa League, la nuova dirigenza avrà l'arduo compito di cercare profili che possano rientrare nel progetto rossonero, senza abbassare la qualità della rosa.
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