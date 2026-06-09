Retroscena di mercato: Tare era in contatto con gli agenti di Gonçalo Inácio

Il Milan deve ancora decidere chi sarà il suo nuovo allenatore e chi gestirà il futuro dei rossoneri, visto che manca ancora una dirigenza completa. La scelta è in mano a Cardinale e dovrebbe arrivare nelle prossime ore (leggi qui). Si è parlato tantissimo dei possibili colpi di calciomercato nel caso in cui il Milan fosse riuscito a entrare in Champions League: in difesa, ad esempio, i passi maggiori sembravano essere fatti per Mario Gila. Ma Igli Tare e Massimiliano Allegri, ormai ex Milan, avrebbero individuato un altro difensore per dare man forte al reparto rossonero.