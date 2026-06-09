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Retroscena di mercato: Tare era in contatto con gli agenti di Gonçalo Inácio

Retroscena di mercato: Tare era in contatto con gli agenti di Gonçalo Inácio
Dal sito Calciomercato.com: Igli Tare e Massimiliano Allegri avevano individuato in Gonçalo Inácio il rinforzo per la difesa del Milan. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan deve ancora decidere chi sarà il suo nuovo allenatore e chi gestirà il futuro dei rossoneri, visto che manca ancora una dirigenza completa. La scelta è in mano a Cardinale e dovrebbe arrivare nelle prossime ore (leggi qui). Si è parlato tantissimo dei possibili colpi di calciomercato nel caso in cui il Milan fosse riuscito a entrare in Champions League: in difesa, ad esempio, i passi maggiori sembravano essere fatti per Mario Gila. Ma Igli Tare e Massimiliano Allegri, ormai ex Milan, avrebbero individuato un altro difensore per dare man forte al reparto rossonero.

Calciomercato Milan, retroscena Gonçalo Inácio

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Secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com, Igli Tare e Massimiliano Allegri avevano individuato in Gonçalo Inácio, difensore classe 2001 in forza allo Sporting, come principale rinforzo per la difesa. Erano stati intensificati i contatti tra l'ex direttore sportivo rossonero e gli agenti del calciatore. Da capire se il Milan continuerà questi dialoghi anche con un nuovo allenatore e una nuova dirigenza. Ricordiamo che il Milan non giocherà la Champions League e questo potrebbe influire su un'eventuale trattativa.

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I limiti senza la Champions League

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Il naufragio dei piani di mercato legati a profili di respiro internazionale come Gonçalo Inácio certifica comunque quanto sia stato pesante per il Milan non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il difensore dello Sporting Lisbona, da tempo nei radar delle big europee, poteva essere il profilo d'esperienza ideale per rinforzare del tutto la difesa rossonera: un investimento importante per un giocatore che ha già calcato palcoscenici internazionali. Ora, con l'azzeramento dell'area tecnica e un budget che rischia di essere più basso con l'Europa League, la nuova dirigenza avrà l'arduo compito di cercare profili che possano rientrare nel progetto rossonero, senza abbassare la qualità della rosa.

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