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Milan, novità in arrivo: tra domani e dopodomani attesa la svolta definitiva | PM

Milan, novità in arrivo: tra domani e dopodomani attesa la svolta definitiva | PM
Dopo il fallimento Champions e l'addio di Allegri, Cardinale azzera i vertici del Milan. Notizia Pianeta Milan: attese novità decisive nelle prossime ore
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Voci sempre più insistenti sul futuro del Milan (qui tutte le notizie): dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha escluso il Diavolo dalla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri e di fare piazza pulita dell'organigramma rossonero. Siamo nella seconda metà di giugno e ancora non ci sono nuovi arrivi ufficiali in casa rossonera. La pista più calda per la panchina resta quella di Oliver Glasner: l'allenatore ha lasciato il Crystal Palace dopo il trionfo in Conference League ed è il primo candidato per prendere il posto di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda la direzione tecnica del club resta in piedi la pista che porta a Rangnick, attuale CT dell'Austria.

Pianeta Milan: attese novità importanti nelle prossime ore

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I tifosi giustamente chiedono quando ci saranno delle notizie più concrete sui possibili arrivi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Pianeta Milan, tra la giornata di domani e quella di dopodomani sono attese novità concrete sul futuro del Milan. Al termine di questa settimana, Gerry Cardinale dovrebbe infatti decidere a chi affidare il futuro del progetto rossonero. Come detto al momento la strada più probabile è quella che porta a Glasner in panchina, con dubbi ancora da sciogliere per quanto riguarda Rangnick.

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Serve fiducia nel progetto

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L'imminente rivoluzione tecnica rappresenta la chiave di volta per la gestione di Cardinale e di RedBird: non sono ammessi più errori dopo due stagioni deludenti sotto il punto di vista dei risultati. Il Milan non ha raggiunto la Champions League anche quest'anno nonostante l'ottima partenza con Massimiliano Allegri in panchina. Due fallimenti economici importanti per RedBird che non può più permettersi di andare avanti senza un progetto chiaro e con degli interpreti che vadano tutti per la stessa strada, sia in società, sia in panchina che in campo. Glasner e Rangnick potrebbero lavorare bene insieme, ma la società dovrà dare massima fiducia a prescindere dai primi risultati.

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