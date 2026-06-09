Serve fiducia nel progetto—
L'imminente rivoluzione tecnica rappresenta la chiave di volta per la gestione di Cardinale e di RedBird: non sono ammessi più errori dopo due stagioni deludenti sotto il punto di vista dei risultati. Il Milan non ha raggiunto la Champions League anche quest'anno nonostante l'ottima partenza con Massimiliano Allegri in panchina. Due fallimenti economici importanti per RedBird che non può più permettersi di andare avanti senza un progetto chiaro e con degli interpreti che vadano tutti per la stessa strada, sia in società, sia in panchina che in campo. Glasner e Rangnick potrebbero lavorare bene insieme, ma la società dovrà dare massima fiducia a prescindere dai primi risultati.
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