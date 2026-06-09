Voci sempre più insistenti sul futuro del Milan (qui tutte le notizie): dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha escluso il Diavolo dalla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri e di fare piazza pulita dell'organigramma rossonero. Siamo nella seconda metà di giugno e ancora non ci sono nuovi arrivi ufficiali in casa rossonera. La pista più calda per la panchina resta quella di Oliver Glasner: l'allenatore ha lasciato il Crystal Palace dopo il trionfo in Conference League ed è il primo candidato per prendere il posto di Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda la direzione tecnica del club resta in piedi la pista che porta a Rangnick, attuale CT dell'Austria.