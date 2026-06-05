Il futuro dell'organigramma tecnico e dirigenziale è ancora incerto, ma il Milan è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima sessione estiva di calciomercato . Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese 'Record', il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Gonçalo Inácio, difensore portoghese classe 2001, attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Si tratta di un profilo molto interessante, ma che si porta dietro diversi interrogativi.

I numeri di Gonçalo Inácio

Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Gonçalo Inácio ha vestito soltanto la maglia biancoverde in carriera. Con il club portoghese, il centrale ha esordito il 4 ottobre del 2020, diventando subito un perno fondamentale della squadra. Nelle sei stagioni giocate allo Sporting, il difensore classe 2001 ha collezionato 262 presenze, impreziosite da 24 gol e 15 assist per un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Nel 2020 è arrivato anche il debutto in Nazionale, con cui ha giocato 20 partite, partecipando anche all'Europeo del 2024 e guadagnandosi la convocazione al Mondiale che prenderà il via il prossimo 11 giugno.