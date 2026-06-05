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Calciomercato Milan, occhi sul nuovo Pavlovic: ecco chi è Gonçalo Inácio, il centrale portoghese da 40 milioni

Gonçalo Inácio, obiettivo calciomercato Milan
Calciomercato, il Milan ha messo gli occhi su Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona: cifre, dettagli e caratteristiche tecniche del difensore
Redazione PM

Il futuro dell'organigramma tecnico e dirigenziale è ancora incerto, ma il Milan è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese 'Record', il club rossonero avrebbe messo gli occhi su Gonçalo Inácio, difensore portoghese classe 2001, attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Si tratta di un profilo molto interessante, ma che si porta dietro diversi interrogativi.

I numeri di Gonçalo Inácio

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Cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, Gonçalo Inácio ha vestito soltanto la maglia biancoverde in carriera. Con il club portoghese, il centrale ha esordito il 4 ottobre del 2020, diventando subito un perno fondamentale della squadra. Nelle sei stagioni giocate allo Sporting, il difensore classe 2001 ha collezionato 262 presenze, impreziosite da 24 gol e 15 assist per un totale di oltre 20 mila minuti in campo. Nel 2020 è arrivato anche il debutto in Nazionale, con cui ha giocato 20 partite, partecipando anche all'Europeo del 2024 e guadagnandosi la convocazione al Mondiale che prenderà il via il prossimo 11 giugno.

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Lo Sporting Lisbona può contare su un contratto fino al 2030 e non ha alcuna intenzione di svendere uno dei giocatori più preziosi presenti in rosa. La richiesta del club portoghese potrebbe partire da una base di 40 milioni di euro: una cifra destinata a salire nel caso in cui il difensore dovesse mettersi in mostra al Mondiale. In portogallo, Gonçalo Inácio percepisce uno stipendio da circa 2 milioni di euro a stagione, una cifra pienamente in linea con i parametri del Milan.

Perché Gonçalo Inácio è il nuovo Pavlovic?

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Il paragone con Pavlovic nasce da una serie di caratteristiche comuni. Entrambi mancini, entrambi classe 20001, il loro ruolo naturale è quello di braccetto sinistro in una difesa a tre, ma possono adattarsi al ruolo di centrale in una linea a quattro. Oltre alle spiccate capacità in fase difensiva, sia Pavlovic che Gonçalo Inácio sono dotati di un'importante propulsione offensiva, come testimoniano i 3 gol e 3 assist del portoghese e le 5 reti del serbo in questa stagione.

La similitudine tra i due calciatori nasconde un aspetto importante legato a questa trattativa. Difficilmente il Milan affonderà su Gonçalo Inácio se Pavlovic dovesse restare in rossonero. Se il difensore serbo dovesse lasciare Milano, invece, il Diavolo potrebbe seriamente valutare di bussare alla porta dello Sporting Lisbona per provare a prelevare il centrale portoghese. Molto di tutto questo dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo, chiamati a prendere una scelta sulla difesa del futuro.

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