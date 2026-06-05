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Calciomercato Milan, la richiesta dello Sporting per Gonçalo Inácio—
Lo Sporting Lisbona può contare su un contratto fino al 2030 e non ha alcuna intenzione di svendere uno dei giocatori più preziosi presenti in rosa. La richiesta del club portoghese potrebbe partire da una base di 40 milioni di euro: una cifra destinata a salire nel caso in cui il difensore dovesse mettersi in mostra al Mondiale. In portogallo, Gonçalo Inácio percepisce uno stipendio da circa 2 milioni di euro a stagione, una cifra pienamente in linea con i parametri del Milan.
Perché Gonçalo Inácio è il nuovo Pavlovic?—
Il paragone con Pavlovic nasce da una serie di caratteristiche comuni. Entrambi mancini, entrambi classe 20001, il loro ruolo naturale è quello di braccetto sinistro in una difesa a tre, ma possono adattarsi al ruolo di centrale in una linea a quattro. Oltre alle spiccate capacità in fase difensiva, sia Pavlovic che Gonçalo Inácio sono dotati di un'importante propulsione offensiva, come testimoniano i 3 gol e 3 assist del portoghese e le 5 reti del serbo in questa stagione.
La similitudine tra i due calciatori nasconde un aspetto importante legato a questa trattativa. Difficilmente il Milan affonderà su Gonçalo Inácio se Pavlovic dovesse restare in rossonero. Se il difensore serbo dovesse lasciare Milano, invece, il Diavolo potrebbe seriamente valutare di bussare alla porta dello Sporting Lisbona per provare a prelevare il centrale portoghese. Molto di tutto questo dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo, chiamati a prendere una scelta sulla difesa del futuro.
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