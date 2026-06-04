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Taibi: “Leao? Giocatore forte, con alti e bassi, ma non un vero campione”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Taibi ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Rafael Leao, calciatore del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con un futuro ancora tutto da scrivere tra dirigenza e panchina, al Milan c'è qualcuno che ha già deciso di lascare il club, cercando perciò una nuova sfida dopo 7 lunghe stagioni in rossonero: quel qualcuno è proprio Rafael Leao. Il portoghese,  giorni fa, ha commentato pubblicamente l'idea di voler cambiare aria in vista della prossima stagione. A commentare il tutto ci ha pensato Massimo Taibi.

Milan, Taibi: "

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere italiano del Milan ad oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto toccare il tema legato al portoghese, commentando le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sport TV

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"Dopo queste dichiarazioni, ormai le strade si devono dividere. Bisogna capire che aspettative c'erano. I numeri non sono cattivi, ci si aspettava avesse il piglio del fuoriclasse. Oggi è forte, con alti e bassi, ma non è un vero campione"

Il mercato: ci sono richieste?

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Dopo le sue dichiarazioni, però, sono arrivate delle richieste alla società rossonera? Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Matteo Moretto, l'unica squadra che sembrerebbe realmente interessata al giocatore rossonero è il Galatasaray. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative il Milan, che spera nella vetrina del Mondiale per il rilancio, vorrebbe monetizzare almeno 60 milioni da una sua possibile cessione.

 

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