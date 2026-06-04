Con un futuro ancora tutto da scrivere tra dirigenza e panchina, al Milan c'è qualcuno che ha già deciso di lascare il club, cercando perciò una nuova sfida dopo 7 lunghe stagioni in rossonero: quel qualcuno è proprio Rafael Leao. Il portoghese, giorni fa, ha commentato pubblicamente l'idea di voler cambiare aria in vista della prossima stagione. A commentare il tutto ci ha pensato Massimo Taibi.