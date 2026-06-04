"Dopo queste dichiarazioni, ormai le strade si devono dividere. Bisogna capire che aspettative c'erano. I numeri non sono cattivi, ci si aspettava avesse il piglio del fuoriclasse. Oggi è forte, con alti e bassi, ma non è un vero campione"
Il mercato: ci sono richieste?—
Dopo le sue dichiarazioni, però, sono arrivate delle richieste alla società rossonera? Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Matteo Moretto, l'unica squadra che sembrerebbe realmente interessata al giocatore rossonero è il Galatasaray. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative il Milan, che spera nella vetrina del Mondiale per il rilancio, vorrebbe monetizzare almeno 60 milioni da una sua possibile cessione.
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