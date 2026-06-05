Milan, spunta Arbeloa per la panchina: in programma un incontro con Ibrahimovic e Cardinale. Tutti i dettagli
"Allegri a Napoli per il dopo Conte è l'usato sicuro. Parliamo di un allenatore concreto, che porta risultati. È quello che si avvicina più a Conte, pratico, pragmatico e conoscitore. Ha battuto la concorrenza di Italiano? Non che Italiano non sia bravo. Ma Allegri dà più garanzie, le grandi società e le grandi piazze non sono propense alle novità".
Se il Napoli, come riferito da Taibi, punta su 'l'usato sicuro', i rossoneri hanno bisogno di una vera e propria scarica: il profilo ideale per il ruolo di allenatore rossonero sarebbe Vincenzo Italiano:
Dove potrebbe andare Italiano? Potrebbe essere uno da Milan. I rossoneri vengono da anni di risultati poco soddisfacenti, ma su questo punto dobbiamo ricordarci che in campo vanno i giocatori e non l'allenatore. Una squadra come il Milan, che va rifondato, potrebbe puntare sull'Italiano della situazione. Mentre a Napoli serve continuità, al Milan serve qualcosa di diverso"
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