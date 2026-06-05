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Taibi: “Italiano da Milan, i rossoneri hanno bisogno di qualcosa di diverso”

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Massimo Taibi, ex calciatore rossonero, ha voluto indicare chi, secondo lui, sia il profilo perfetto per diventare l'allenatore del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il tema panchine in Serie A continua a essere sotto ai riflettori. Massimo Taibi, ex portiere del Milan ad oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto provare a tracciare delle linee guida legate al futuro di due dei tecnici più discussi al momento: Massimiliano Allegri, ex Milan, e Vincenzo Italiano, seguito dai rossoneri.

Milan, Taibi: "Italiano potrebbe essere da Milan"

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Intervenuto ai microfoni di TMW, il dirigente sportivo ha voluto parlare del futuro a Napoli di Massimiliano Allegri dopo l'esperienza in rossonero, durata una sola stagione. Secondo Taibi, infatti, il nome di Allegri risulterebbe essere perfetto per il dopo Antonio Conte.

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 "Allegri a Napoli per il dopo Conte è l'usato sicuro. Parliamo di un allenatore concreto, che porta risultati. È quello che si avvicina più a Conte, pratico, pragmatico e conoscitore. Ha battuto la concorrenza di Italiano? Non che Italiano non sia bravo. Ma Allegri dà più garanzie, le grandi società e le grandi piazze non sono propense alle novità".

Se il Napoli, come riferito da Taibi, punta su 'l'usato sicuro', i rossoneri hanno bisogno di una vera e propria scarica: il profilo ideale per il ruolo di allenatore rossonero sarebbe Vincenzo Italiano:

Dove potrebbe andare Italiano? Potrebbe essere uno da Milan. I rossoneri vengono da anni di risultati poco soddisfacenti, ma su questo punto dobbiamo ricordarci che in campo vanno i giocatori e non l'allenatore. Una squadra come il Milan, che va rifondato, potrebbe puntare sull'Italiano della situazione. Mentre a Napoli serve continuità, al Milan serve qualcosa di diverso"

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