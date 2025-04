Taibi: “A Milano grandi ricordi, ma Bergamo era casa. Milan squadra temibile”

Su Milan-Atalanta: "Il Milan quest’anno è una squadra strana, a volte vince bene, a volte perde male. L’Atalanta però dovrà stare attenta perché se tutti i giocatori rendono al meglio è tra le squadre più forti, è davvero temibile, ma in questa stagione ha avuto qualche problema. Nessuna delle due vuole un pareggio, non se ne farebbero nulla per i loro obiettivi, si giocherà in attacco per segnare"