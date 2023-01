Milan-Inter, Bastoni: “Cercheremo di vincere entrambi i derby”

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato del derby di Supercoppa Italiana contro il Milan. Con accenno a quello di campionato

Daniele Triolo

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la vittoria per 1-0 di 'San Siro' contro l'Hellas Verona firmata da Lautaro Martínez. "Siamo stati solidi, era quello che volevamo. In trasferta prendiamo troppi gol, diamo l'idea di essere vulnerabili ma non è così che siamo. Volevamo essere efficaci anche se non siamo stati bellissimi".

Inter, le parole di Bastoni sul derby contro il Milan e non solo — Bastoni, poi, ha parlato anche dell'imminente derby contro il Milan, valevole per la finale della Supercoppa Italiana in programma mercoledì 18 gennaio, alle 20:00 ora italiana, a Riyad (Arabia Saudita). Con un breve accenno, però, anche all'altra stracittadina, quella che ci sarà domenica 5 febbraio, alle ore 20:45, stavolta a 'San Siro' e valida per il campionato di Serie A.

"Voglia di rivincita contro il Milan? Sì, è una partita che dà anche un trofeo e quindi abbiamo voglia di giocare. Meglio vincere questo o quello di campionato? Nessun giocatore che ha delle ambizioni risponderebbe a questa domanda, sappiamo che sarà difficile ma cercheremo di vincere entrambi".

"Rinnovo? Quando sarà il momento ne parleremo" — Infine, Bastoni, in scadenza di contratto con l'Inter il 30 giugno 2024, ha parlato del possibile rinnovo del suo contratto con il club di Viale della Liberazione: "Non riguardano me queste cose, siamo tranquilli. Quando sarà il momento ne parleremo".