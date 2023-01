Pellegatti: “Clamorosa indiscrezione sul nuovo portiere per il Milan”

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha riferito una clamorosa indiscrezione di calciomercato sui rossoneri che sta circolando

Daniele Triolo

Siamo ormai in pieno calciomercato invernale. Mancano due settimane alla fine della sessione di gennaio e il Milan, presumibilmente, in entrata non farà nulla. Questo, almeno, è ciò che ha detto Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, qualche giorno fa ai microfoni di 'SportMediaset' prima della partita di Coppa Italia poi persa 0-1 a 'San Siro' contro il Torino.

Calciomercato Milan: dopo Vásquez il nulla? — È arrivato, finora, soltanto Devis Vásquez, portiere colombiano classe 1998 pagato 470mila euro totali, metà ai paraguaiani del Club Guaraní e metà al giocatore. Nelle intenzioni della società, l'estremo difensore sudamericano, da qui a fine stagione, cercherà un posto al sole tra i pali della porta rossonera duellando con Ciprian Tătărușanu ed Antonio Mirante.

Il tutto, ovviamente, nell'attesa del rientro di Mike Maignan. Il portiere francese del Milan, classe 1995, è fermo attualmente da ben quattro mesi per un duplice infortunio al polpaccio sinistro. Prima si è lesionato il gemello mediale, poi il soleo. Due-tre volte è stato sul punto di tornare, ma, fin qui, l'ex Lille e PSG non ha mai recuperato del tutto dai problemi fisici e, dunque, in casa rossonera si sta utilizzando la massima cautela.

L'indiscrezione riportata da Pellegatti — Possibile, quindi, che arrivi un altro portiere al Milan qualora, come sembri, il recupero di Maignan dovesse slittare ancora per un bel po' di tempo. Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso rossonero, ha riportato questa mattina, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', uno degli ultimi 'rumors' di calciomercato sul Milan che sta circolando sulla questione di un nuovo portiere per Stefano Pioli.

"CalcioStyle parla di una indiscrezione: potrebbe esserci stato un contatto tra Paolo Maldini e Gianluigi Buffon negli ultimi giorni. Quasi come se il Milan volesse proporre a Buffon un contratto di sei mesi, fino alla fine del campionato, nell'attesa che rientri Mike Maignan nel ruolo di titolare", ha commentato Pellegatti. Chiedendo, poi, il parere dei tifosi del Diavolo sull'eventuale arrivo di Buffon in rossonero. Voi, a proposito, che ne pensate? Ritenete possa essere una pista percorribile? Ai posteri l'ardua sentenza.