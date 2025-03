Stadio Milan-Inter, Marotta: “E’ un atto molto importante per i due club”

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato della proposta mandata ufficialmente da Milan e Inter per l'acquisto dello Stadio San Siro

"Dovevano essere definiti alcuni cavilli tra le due società, che sono stati risolti". Così Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato della proposta mandata ufficialmente da Milan e Inter per l'acquisto dello Stadio San Siro e zone limitrofe. Marotta continua così a Sky Sport: "E' un atto molto importante per i due club, contribuirà allo sviluppo della città. Importante la determinazione del fondo Oaktree, che ha ritenuto importante questo asset che è lo stadio, per rispetto del club, della città e dei tifosi".