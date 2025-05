Spugna avverte il Milan: “Al Tre Fontane daremo tutto per la Champions”

Sul Milan: “Il Milan è un club che ha avuto un grande coraggio, secondo me, quest’anno di fare qualcosa di diverso, che non è una cosa scontata nel calcio, soprattutto nel calcio femminile. Ha lavorato con un progetto nuovo, con tante giovani, con un’allenatrice nuova, straniera, che è arrivata e si è subito messa in luce perché secondo me ha prodotto un calcio bello, offensivo. Soprattutto hanno avuto la pazienza di valutare le ragazze, di dare tempo alle ragazze, di crescere. Sicuramente ha fatto qualcosa di molto bello, di molto particolare. A noi ha dato sempre del filo dal torcere quindi sarà una partita non scontata.”