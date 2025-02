Spalletti su Kean e Retegui: “Possono giocare insieme in Nazionale, son complementari”

Luciano Spalletti ha confermato che Moise Kean e Mateo Retegui possono giocare insieme nella Nazionale italiana. In vista delle sfide contro la Germania, il commissario tecnico ha dichiarato che è possibile vedere i due migliori marcatori della Serie A in campo contemporaneamente già dal prossimo impegno ufficiale. Durante un’intervista dalla sua tenuta a Montaione, il CT ha sottolineato che la formazione che ha messo in campo lo scorso autunno sarà per lo più la stessa che affronterà la Germania nei play-off di Nations League.