Sottil si presenta ai tifosi rossoneri: “Pronto per l’esordio a San Siro!”

Riccardo Sottil è pronto a vivere la sua prima partita con la maglia del Milan. Il giovane esterno, arrivato a gennaio dalla Fiorentina, è carico per l’esordio in Coppa Italia contro la Roma, in programma domani a San Siro. Sebbene il suo impiego dall’inizio non sembri essere in programma, Sottil non nasconde il suo entusiasmo e la sua voglia di far bene.