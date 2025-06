Sosa: “Il Milan tornerà competitivo con Allegri. Sul calcio italiano dico che…”

Io resto dell'idea che il calcio italiano fa fatica a decollare, manca qualità, sì l'Inter è arrivata in finale ma credo che le italiane non siano attrezzate per vincerla e per essere competitivi in Italia basta poco, non serve neanche un grosso mercato. Anche il Milan tornerà competitivo con Allegri e senza coppe, sullo stile di Conte, ma i rinforzi servono maggiormente per far strada in Europa. L'ossatura del Napoli è già competitiva per la Serie A ed il Napoli ha già preso De Bruyne, poi più avanti puoi pure tentare qualche colpo che ora sembra difficile come Sancho"