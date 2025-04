Sordo: “Il calcio mi ha dimenticato. Allegri? Mi sembrava un amico e poi…”

"Non meritavo di stare in mezzo A quei campioni": il rimpianto milanese di Sordo

La parentesi al Milan: "Il calcio? Mi ha dimenticato, nessuno si è degnato di chiedersi se fossi ancora vivo o no, solo gli ex compagni di squadra. Maldini, Savicevic, Boban, Baggio, non meritavo di stare in mezzo a quei campioni - ammette -. Avevo ancora un anno di contratto col Torino, dove avevo vinto la Coppa Italia. Potevo usare l'interesse dei rossoneri come leva per un rinnovo e diventare una bandiera. Ma il mio procuratore, Oscar Damiani, badò più alla sua parcella che al mio interesse. Avevo 24 anni, ti chiama un club così, come facevo a dire di no? Doveva essere lui a farmi ragionare".