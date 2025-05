Soncin prima della Svezia: “Rapporto unico con le ragazze, non tornerei più al maschile”

Il tecnico dell'Italia femminile, Andrea Soncin è intervenuto in conferenza stampa prima dello scontro con la Svezia. La partita, valida per la Women's Nations League , è di vitale importanza: può infatti valere il primato nel Gruppo 4 a una sola giornata dal termine della fase a gironi. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Ci sono state tante situazioni in cui avremmo potuto gestire meglio alcune situazioni all'andata, ma fa parte del percorso di crescita di questa squadra. A Solna potevamo avere una gestione della palla diversa, ma si tratta di un'analisi volta a migliorare. Siamo contente di quello che abbiamo mostrato, ma siamo molto determinate nell'andare a prenderci dei punti e fare quello che sappiamo domani a Parma. L’obiettivo è di arrivare domani nelle migliori condizioni possibili e che tutte le ragazze si sentono coinvolte in questa sfida alla Svezia. Quando si parla di questo tipo di squadre è difficile trovare reparti sotto livello, perché hanno una rosa con grandi giocatrici, grande qualità ed esperienza, ma pensiamo di avere le armi per metterle in difficoltà e c'è grande fiducia per domani anche se serve consapevolezza e umiltà. - prosegue Soncin - Tatticamente non mi aspetto una squadra diversa, ha un’identità precisa, ma sicuramente c’è un atteggiamento diverso rispetto al passato e vedremo una squadra aggressiva fin da subito. Questo deve darci ancora più convinzione nel fare quello che stiamo facendo".