Sindaco Sala: “San Siro? Pronto a mantenere le promesse fatte”

«Sono giorni confusi in cui tutto sembra diventare oscuro e le certezze vacillare. Proprio per questo vorrei essere chiarissimo: tutto ciò che ho fatto nei due mandati si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere interesse di cittadini e cittadine. Non esiste una singola azione che si possa essere attribuito al mio singolo vantaggio. Le mie mani sono pulite». Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato in Consiglio comunale confermando la voglia di restare alla guida di Milano. Poi le parole sulla situazione dello stadio San Siro (parole riprese da Calcio e Finanza).