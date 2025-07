Milan, il Sindaco Sala resta. Ma per San Siro tutto rinviato a settembre

Il sindaco Sala non si dimetterà: resta in carica fino al 2027. Ma sul futuro di San Siro, Milan e Inter dovranno attendere settembre

Come riporta oggi, 21 luglio, Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, nonostante il campionato sia fermo, San Siro è al centro di mille voci. Questa volta, però, non riguardano il calcio giocato: lo stadio di Inter e Milan è diventato terreno di scontro politico, amministrativo e giudiziario. Proprio oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlerà in Consiglio Comunale per la prima volta dopo l’inchiesta aperta dalla Procura di Milano sull’urbanistica e in particolare sulla gestione dello stadio. L’indagine riguarda presunti favori edilizi e ha portato alla richiesta degli arresti domiciliari per sei persone, tra cui Manfredi Catella (CEO di Coima), Giuseppe Marinoni (manager immobiliare) e Giancarlo Tancredi (assessore alla Rigenerazione urbana). Tutti sono accusati, a vario titolo, di corruzione e abuso d’ufficio.