Sgarbi: “La distruzione di San Siro comporta un rischio ambientale grave”

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al possibile abbattimento dello Stadio di San Siro

Continua la battaglia di Vittorio Sgarbi per evitare l'abbattimento dello Stadio di 'San Siro'. L'edizione odierna di Milano del 'Corriere della Sera' riporta le dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario alla cultura durante la presentazione della Lista Noi Moderati, il quale ha individuato un nuovo problema da tenere in considerazione. Queste le sue parole: "La questione passerà al ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin perché la distruzione di un'opera così importante comporta un rischio ambientale gravissimo. Mi auguro che il ministro ci porti fuori da un conflitto in cui intervengono Salvini e La Russa".