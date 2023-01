Milan, dipendenza da Theo Hernandez: calo coinciso con la sua inflessione

Nelle ultime settimane, è evidente agli occhi di tutti che il Milan abbia perso smalto e stia faticando parecchio a trovare non solo i risultati, ma anche il gioco. Il calo del Diavolo, tra l'altro, sta coincidendo con l'inflessione di alcuni giocatori in particolare, ossia coloro che hanno disputato i Mondiali in Qatar.

Milan, le conseguenze dell'inflessione di Theo Hernandez

Tra questi, come fa notare il Corriere dello Sport, chi forse sta risentendo maggiormente delle fatiche della competizione iridata è Theo Hernandez. Al rientro a Milanello ha avuto appena una decina di giorni per riprendersi e poi è stato mandato nella mischia. Questo anche e soprattutto per l'assenza di un'alternativa in quel ruolo, dopo l'infortunio di Ballo-Touré.