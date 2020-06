Serie A – Tardelli: “Un nuovo positivo sarebbe un grosso problema”

SERIE A NEWS – L’ex campione del mondo Marco Tardelli, è intervenuto ai microfoni di TV7 su Rai Uno, e ha parlato della ripresa del calcio post quarantena dovuta al Coronavirus.

Ecco le parole di Tardelli: “Una nuova positività di un calciatore o di un membro dello staff sarebbe un bel dramma. Il protocollo dice che si devono fermare solo i positivi, tenendo in quarantena la squadra. È un bel problema, che tenteremo di risolvere solo quando capiterà. Ovviamente speriamo non accada”.

Nel frattempo, in vista di Juventus-Milan, arrivano le prime indicazioni sulla formazione che Stefano Pioli dovrebbe schierare. Per non perderti nulla al riguardo, clicca qui >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓