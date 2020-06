Serie A, Sottosegretario Salute: “Riaprire gli stadi? Mi piacerebbe”

ULTIME NEWS – Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, intervenuto alla trasmissione La Politica nel Pallone, in onda su Gr Parlamento, ha parlato della possibilità di riaprire gli stadi in Serie A.

“Serie A? Riaprire gli stadi piacerebbe anche a me, credo ci si possa lavorare. Magari in occasione della partita conclusiva, con un arrivederci simbolico in uno stadio aperto – spiega Zampa -. Sarà il ministro dello Sport a decidere, io penso che dal punto di vista della salute ciò che abbiamo immaginato possibile per gli altri comparti, come teatri o cinema, possa essere immaginato anche per lo sport”. A PROPOSITO DELLA SERIE A, LOTITO VUOLE LANCIARE UN’APP INNOVATIVA, CONTINUA A LEGGERE >>>