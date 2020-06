Serie A – Lazio, Lotito studia un’app per tifare da casa: le novità

ULTIME NEWS – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio potrebbe rivoluzionare completamente il modo di tifare. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, il presidente Claudio Lotito starebbe pensando insieme a un fisico la programmazione di un’app che consenta di tifare tranquillamente da casa, con applausi, cori e addirittura fischi.

Lotito vorrebbe prendere esempio da un'applicazione che è stata già studiata in Germania. Il vero dubbio è quello legato al fatto di riuscire a far arrivare in campo in tempo reale le eventuali reazioni dei tifosi da casa, ma il presidente biancoceleste vuole portare il progetto a termine, visto che il possibile ritorno negli stadi dei tifosi in questa stagione è ancora incerto.