Coppa Italia – Verso Juventus-Milan, Pioli vuole sbalordire così

MILAN NEWS – Il Milan, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrà superarsi venerdì contro la Juventus allo Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Certo, all’andata i rossoneri sono riusciti a mettere sotto i bianconeri per almeno per 70 minuti, giocando un ottimo calcio, ma tra tre giorni mancheranno all’appello tre pedine fondamentali come Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

Stefano Pioli studia il da farsi da diverso tempo, cioè da quando ha annusato il ritorno n campo dopo lo stop imposto dal coronavirus. L’assenza di Ibrahimovic pone un problema tattico che porterà l’allenatore a ripensare il Milan quasi totalmente. Non nella forma, visto che i rossoneri dovrebbero schierarsi con il solito 4-2-3-1 che diventa 4-4-1-1 in fase di non possesso, ma nella sostanza sì. Rebic con ogni probabilità si muoverà da punta centrale (Rafael Leao ancora escluso) e questo di conseguenza potrebbe portare a poche verticalizzazioni, considerando che Ibra è il giocatore che in questa serie A ha vinto più duelli aerei (5,8 a partita).

Senza di lui Pioli dovrà cercare altre strade, che prevedono inserimenti e la creatività dei trequartisti. Le altre due assenze pesanti saranno quelle di Theo Hernandez e Castillejo e queste squalifiche possono portare a giocare più centralmente. L’uomo chiave sarà Hakan Calhanoglu, che insieme a Bonaventura e Paqueta sulla trequarti cercheranno di dare fastidio alla Juventus tra le linee, ma il brasiliano potrebbe anche abbassarsi come mezzala sinistra con Bonaventura e Calhanoglu alle spalle di Rebic.

Pioli punta molto su Bonaventura, che cercherà di disputare una grande partita per lasciare il ricordo migliore possibile. Il suo contratto, in scadenza, non verrà rinnovato per la prossima stagione, ma lo sarà per luglio e agosto (due mesi extra a cui i giocatori non sono obbligati a dire sì). Nessun problema da questo punto di vista neanche per Ibrahimovic e Biglia, che dovrebbero proseguire tranquillamente fino a agosto. INTANTO SPUNTA UNA ALTERNATIVA IN PANCHINA A RANGNICK, CONTINUA A LEGGERE >>>