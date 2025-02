Serie A – De Siervo: “Il calendario è troppo congestionato, urge una riforma”

De Siervo ha ribadito l’importanza di collaborare con la UEFA per garantire che il modello attuale di competizioni europee non crei squilibri insostenibili per i campionati nazionali: “È essenziale che la crescita del calcio europeo avvenga in armonia con le leghe domestiche, evitando di minare l’equilibrio competitivo che rende le nostre competizioni entusiasmanti fino all’ultima giornata.”

Stadi: il gap infrastrutturale che frena la Serie A

Uno dei temi più rilevanti trattati da De Siervo è stato quello delle infrastrutture. “Se c’è un aspetto in cui la Serie A è rimasta indietro rispetto ad altri campionati europei, è sicuramente quello delle strutture”, ha dichiarato. “Molti dei nostri stadi non sono all’altezza degli standard internazionali. Tuttavia, l’assegnazione di Euro 2032 all’Italia sta accelerando il processo di realizzazione di nuovi impianti in città strategiche come Milano, Roma, Bologna e altre. Purtroppo, la burocrazia rimane un ostacolo significativo. Oggi non mancano fondi, progetti o idee, ma mancano la capacità e l’efficienza per tradurre questi piani in opere concrete.”