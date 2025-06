Serafini accusa: “Milan troppo propenso a cedere alla prima offerta”

Luca Serafini e Carlo Pellegatti hanno analizzato i temi più importanti ultimamente in casa Milan: da Leao ad Allegri

Il destino del Milan è stato al centro di un dibattito sul canale YouTube, dove i noti giornalisti Luca Serafini e Carlo Pellegatti hanno analizzato i temi più importanti ultimamente in casa rossonera. Dalla posizione di Leao alle prime idee e strategie di Massimiliano Allegri al suo ritorno sulla panchina rossonera. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Serafini:

Mi pare che il Milan sia un po' troppo propenso a cedere giocatori alla prima offerta. Prima con Theo al Como, ancor prima con Kalulu.. spero che Tare possa migliorare questo aspetto, perchè non vuol dire che dai soldi di Reijnders tu possa prendere un altro gran giocatore. Era sempre Furlani a dire che non avevamo bisogno di fare sacrifici, o no?".