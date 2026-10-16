Da pochi giorni è il nuovo allenatore del Corinthians, ma per sei mesi Seedorf si era seduto anche sulla panchina del Milan. Nella sua prima conferenza stampa da tecnico del club brasiliano, l'ex centrocampista rossonero è tornato a parlare di quel periodo.

Seedorf torna sull'esperienza al Milan

"Quando sono arrivato il Milan era quartultimo, la stessa posizione in cui ci troviamo noi ora. Da quartultimi sono risaliti fino alla settima posizione e siamo arrivati a un solo gol dalla qualificazione in Europa League. Non ho mai iniziato una stagione, sono sempre subentrato in corso d’opera".

Un periodo complicato

Com'è andata a finire

Il 16 gennaio del 2014,diventa allenatore delsubentrando all'esonerato Massimiliano Allegri. Nei suoi 165 giorni sulla panchina rossonera, l'ex centrocampista raccoglie, frutto di 11 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte. Questo il bilancio dell'attuale tecnico del Corinthians sulla parentesi alla guida del Diavolo:Chiudere un campionato al settimo posto non può essere un risultato soddisfacente, ma occorreSiamo nel gennaio del 2014,ha appena lasciato il club dopo 28 anni e il presidentesta iniziando a guardarsi intorno per la cessione definitiva del. In estate è tornato, ma non è più quello di sette anni prima. Dalla finestra invernale di trasferimenti come rinforzo arriva il primo giapponese nella storia del club:, a cui viene affidata anche la maglia, qualche anno prima indossata proprio daNonostante i due anni di contratto rimanenti, al termine della stagioneviene esonerato. A costare la panchina all'ex centrocampista olandese è stato proprio la: il Milan arrivava da una striscia di 15 partecipazioni consecutive tra Champions League e Europa League. Al suo posto arrivama neanche lui riuscirà a cambiare la rotta del club, destinato ad un quinquennio di stagioni mediocri e passaggi di proprietà.